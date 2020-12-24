Путин рассказал о работе правительства во время праздников

Президент России Владимир Путин отметил непрерывный цикл работы правительства страны в праздничные дни.

Президент России Владимир Путин отметил непрерывный цикл работы правительства страны в праздничные дни.

Глава государства заявил, что из-за непростой ситуации рассчитывает, что правительство России включится в работу, когда это будет необходимо.

Он напомнил, что работа правительства идет непрерывно, несмотря на то, что все будут отдыхать в праздничные дни. Но ситуация складывается таким образом, что министры должны быть готовы включиться в работу в любой момент.