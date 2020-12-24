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14:26   24 Декабря 2020
Происшествия

Полиция задержала лихача с Невского проспекта

Полиция задержала лихача с Невского проспекта

Сотрудники правоохранительных органов смогли доставить в участок водителя иномарки Hyundai Solaris, который сбил человека у остановки на Невском проспекте.

Предполагаемый преступник выехал на пешеходную зону и задел рекламный щит. От его действий пострадал местный житель, который получил травму ноги. Но впоследствии он отказался предъявлять претензии к виновнику события, сообщает пресс-служба МВД города.

Автомобилист сбежал с места происшествия. Он уже получил ряд протоколов за нарушение ПДД. Мужчине грозит наказание в виде лишения водительских прав.

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