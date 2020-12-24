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14:25   24 Декабря 2020
Политика

Президент РФ не считает пандемию оправданием для ошибок чиновников

Президент РФ не считает пандемию оправданием для ошибок чиновников

Чиновники не должны списывать списывать какие-либо сбои и ошибки в работе на трудности периода пандемии, считает президент России Владимир Путин.

Глава государства в режиме видеоконференции проводит совещание с российским правительством и подводит итоги работы министров в преддверии новогодних праздников.

Во время совещания Путин также отметил, что опыт пандемии можно использовать при решении определенных задач в обычной жизни.

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#россия #путин #чиновники

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