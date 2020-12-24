Путин назвал главную ценность руководителя

Самым ценным качеством любого руководителя является доверие. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин на предновогодней встрече с кабмином.

Самым ценным качеством любого руководителя является доверие. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин на предновогодней встрече с кабмином.

Глава государства обратился к членам правительства и выразил надежду на дальнейшую работу в диалоге с регионами и муниципалитетами, с предпринимательским сообществом и некоммерческими организациями.

Путин призвал Правительство РФ опираться на поддержку россиян, потому что доверие является самым главным и ценным, что есть у любого руководителя. Этим нужно дорожить, подчеркнул российский лидер.