«Не люблю ЛДПР». Ведущий «Непутевых заметок» оценил идею закрыть воздушные границы

Депутат Иван Сухарев предложил временно приостановить авиасообщение с другими странами из-за нового мутировавшего штамма коронавируса.

В Госдуме захотели полностью закрыть границы России. Депутат от ЛДПР Иван Сухарев предложил временно ограничить авиасообщение с другими странами из-за нового мутировавшего штамма коронавируса. Соответствующее письмо он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Сухарев напомнил, что многие государства, в том числе Россия, уже решили приостановить полеты в Великобританию после обнаружения мутации. В тексте обращения говорится, что в «целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории Российской Федерации, прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми зарубежными странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией».

Депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустин с предложением приостановить международное сообщение.https://t.co/K31R4iHAQp pic.twitter.com/ASBugNIsD4 — Коммерсантъ (@kommersant) December 24, 2020

У популярного ведущего, автора программы «Непутевые заметки» Дмитрия Крылова инициатива господина Сухарева вызвала противоречивые чувства.

«Я не точно не знаю, правильно это или неправильно. У меня очень плохое отношение к Госдуме и уж тем более к ЛДПР. Но это не значит, что все, что они предлагают, это уж прям совсем отвратительно», — сказал телеведущий «Политике Сегодня».

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН заметил, что тотальное закрытие границ навредит бизнесу и лишит многих людей радости встретить Новый год в кругу семьи.

«А авторам предложения "все закрыть" хочу напомнить, что сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь пирожник. — вспомнил депутат басню Крылова. — Вот когда мы все хотя бы приблизительно будем действовать в логике этой народной мудрости, у нас все будет получаться».

Не поддержали инициативу Сухарева и в Совете Федерации. Зампред комитета по международным делам Андрей Климов заявил агентству НСН, что закрытие границ не повлияет на рост случаев заражений коронавирусом в России. По мнению сенатора, с появлением вакцины от COVID-19 необходимость приостановки авиасообщения отпала.

«Любой вирус изменяется, но это не значит, что мы не знаем, что с этим делать. Здесь надо действовать аккуратно», — считает Климов.

С августа Россия начала частично восстанавливать международное авиасообщение. Возобновлены полеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Сербию, Белоруссию, ОАЭ, Чехию, Южную Корею, Японию и на Мальдивы.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, который распространяется быстрее уже известного SARS-COV-2. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса передается на 70% быстрее, чем другие виды вируса. Впрочем, ученые не располагают данными о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Всю информацию о штамме передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Там сообщили, что новый тип коронавируса кроме Великобритании уже выявили в Нидерландах, Дании и Австралии.

С 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.

Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет. Сегодня его пополнил Китай. Евросоюз полностью запретит поездки в Соединенное Королевство с 1 января.