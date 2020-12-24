Подмосковные оперативники задержали мужчину с париком и "взрывчаткой"

Мужчина в бронежилете устроил стрельбу в Химках. При обыске правоохранители нашли у него муляжи денег, радиосхему и взрывчатку.

Мужчина в бронежилете устроил стрельбу в Химках. При обыске правоохранители нашли у него муляжи денег, радиосхему и взрывчатку.

Местный житель рассказал полицейским о странном мужчине, которого он увидел на улице Зеленой. При проверке информации сотрудники попросили его предъявить документы. В ответ мужчина достал револьвер и направил на старшего сержанта. Полицейские быстро среагировали и скрутили преступника, но тот успел произвести несколько выстрелов в сторону сотрудников. В результате инцидента никто не пострадал.

Во время осмотра полиэтиленового пакета, который был у задержанного, сотрудники нашли муляж пачки денег, с примотанными к ней проводами, радиосхемой, литровой банкой с саморезами и пороховым зарядом. Также у него был парик и бронежилет "Авангард".

Личность мужчины установили, им оказался 31-летний Юрий С. Следователи возбудили уголовное дело.