Санду направит все усилия на борьбу с распространением коронавируса

Президент Молдавии Майя Санду намерена сконцентрировать силы на борьбе с коррупцией и пандемией коронавируса.

Президент Молдавии Майя Санду намерена сконцентрировать силы на борьбе с коррупцией и пандемией коронавируса.

Стоит отметить, что Санду принесла присягу и официально вступила в должность главы государства 24 декабря. После инаугурации политик сделал заявление, в котором рассказал о приоритетных вопросах в предстоящей работе. Президент намерена пригласить лучших специалистов, чтобы разработать вакцину от COVID-19. Политик не собирается приостанавливать работу в этом направлении, даже если стране будут "ставить палки в колеса".

Ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил об отставке. По его словам, такое решение позволит провести досрочные парламентские выборы и решить важные вопросы в стране.