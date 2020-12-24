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14:12   24 Декабря 2020
Политика

Санду направит все усилия на борьбу с распространением коронавируса

Санду направит все усилия на борьбу с распространением коронавируса

Президент Молдавии Майя Санду намерена сконцентрировать силы на борьбе с коррупцией и пандемией коронавируса.

Стоит отметить, что Санду принесла присягу и официально вступила в должность главы государства 24 декабря. После инаугурации политик сделал заявление, в котором рассказал о приоритетных вопросах в предстоящей работе. Президент намерена пригласить лучших специалистов, чтобы разработать вакцину от COVID-19. Политик не собирается приостанавливать работу в этом направлении, даже если стране будут "ставить палки в колеса".

Ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил об отставке. По его словам, такое решение позволит провести досрочные парламентские выборы и решить важные вопросы в стране.

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#молдавия #президент #санду

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