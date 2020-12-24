Эвелина Бледанс на фото с таинственным мужчиной намекнула на скорую свадьбу

Звезда драмы "Новая жизнь" и шоу "Миша портит все" Эвелина Бледанс заинтриговала поклонников, пообещав показать "нового мужа".

Звезда драмы "Новая жизнь" и шоу "Миша портит все" Эвелина Бледанс заинтриговала поклонников, пообещав показать "нового мужа".

Популярная актриса и телеведущая опубликовала в Instagram снимок с высоким незнакомцем. Бледанс стоит на фоне украшенной новогодними игрушками ели, а рядом с ней импозантный мужчина. Для необычной фотосъемки 51-летняя артистка выбрала кремовую шубку из искусственного меха и белую вязаную шапочку. Таинственный красавец надел черную стеганую куртку, а шею обвязал толстым серым шарфом в крупную клетку.

"Просила хорошего нового мужа. Получила. Мы подходим друг другу? P.S. очень похож на моего реального", — написала Эвелина Бледанс.

Она сопроводила публикацию хэштегом "скоро". Поклонники отреагировали на новые фотографии актрисы. Они решили, что пара прекрасно смотрится вместе. Некоторые в шутку начали поздравлять Бледанс с очередной свадьбой.

"Какая красивая пара! Наверное киношный тандем, но все же! Пусть хотя бы у ваших экранных героев в любвт все будет хорошо", — пожелала пользовательница. "Самое время кричать "Горько!" — пошутила подписчица.

Первым супругом Бледанс был актер и комик группы "Маски" Юрий Стыцковский. В гражданском браке пара прожила семь лет, но артисты рассталась через два месяца после того как официально узаконили отношения. Вторым супругом актрисы был бизнесмен Дмитрий, а третьим ее избранником стал продюсер Александр Семин, от которого Эвелина родила сына Семена. С 2017 года артистка не состоит ни с кем в отношениях, хотя таблоиды утверждают, что у Бледанс все-таки есть спутник.