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14:04   24 Декабря 2020
Армия

Начальник Генштаба ВС РФ рассказал о конфликтном потенциале в Закавказье

Начальник Генштаба ВС РФ рассказал о конфликтном потенциале в Закавказье

Международная обстановка по ряду направлений остается напряженной, Закавказье не является исключением.

Подобного мнения придерживается начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он добавил, что не исчезла террористическая угроза в Афганистане, Иране, Сирии и Ливии. Продолжается расширение масштабов радикального экстремизма и терроризма. Не останавливается экономический спад, распространение коронавирусной инфекции. Он также обратил внимание на деструктивную внешнюю политику некоторых стран.

Напряженными остаются и отношения между США и Ираном. Об этом Герасимов заявил на брифинге для иностранных атташе. Проблемы глобальной и региональной безопасности продолжают усугубляться, подчеркнул глава Генштаба ВС РФ.

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#конфликт #валерий герасимов #закавказье

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