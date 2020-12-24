Начальник Генштаба ВС РФ рассказал о конфликтном потенциале в Закавказье

Международная обстановка по ряду направлений остается напряженной, Закавказье не является исключением.

Международная обстановка по ряду направлений остается напряженной, Закавказье не является исключением.

Подобного мнения придерживается начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он добавил, что не исчезла террористическая угроза в Афганистане, Иране, Сирии и Ливии. Продолжается расширение масштабов радикального экстремизма и терроризма. Не останавливается экономический спад, распространение коронавирусной инфекции. Он также обратил внимание на деструктивную внешнюю политику некоторых стран.

Напряженными остаются и отношения между США и Ираном. Об этом Герасимов заявил на брифинге для иностранных атташе. Проблемы глобальной и региональной безопасности продолжают усугубляться, подчеркнул глава Генштаба ВС РФ.