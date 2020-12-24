13:54 24 Декабря 2020Происшествия
Тамбовские полицейские провели обыски у членов "Свидетелей Иеговы"
Следственные действия в отношении функционеров запрещенной в РФ секты "Свидетели Иеговы" проводятся в Московской области и Тамбове.
Следственные действия в отношении функционеров запрещенной в РФ секты "Свидетели Иеговы" проводятся в Московской области и Тамбове.
Правоохранители завели уголовное дело по статье об организации экстремистского объединения. По местам проживания членов секты оперативники изъяли экстремистскую литературу, бланки об отказе в переливании крови и указания из иностранных руководящих центров.
Согласно решению Верховного суда на территории РФ запретили деятельность 396 религиозных организаций "Свидетелей Иеговы", среди которых "Управленческий центр", из-за экстремизма. Однако представители секты в Штатах и Германии продолжают склонять россиян к противоправной деятельности.