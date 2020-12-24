«Подарок Китаю и России». Трамп отверг новый оборонный бюджет США

Глава Белого дома Дональд Трамп отказался подписывать законопроект на 2021 год и отправил его обратно в Конгресс.

Дональд Трамп, до конца президентского срока которого осталось меньше месяца, наложил вето на проект оборонного бюджета США (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 год. В начале декабря законопроект стоимостью 740 миллиардов долларов поддержали обе палаты Конгресса США — Сенат и Палата представителей, где большую часть представляют демократы. Этого оказалось недостаточно для того, чтобы убедить Трампа поставить под документом свою подпись.

Главу Белого дома не устраивают сразу несколько пунктов NDAA. Во-первых, в проекте прописана процедура переименования военных баз, названных в честь военнослужащих Конфедерации. Во-вторых, конгрессмены проигнорировали просьбу Трампа отказаться от части закона «О телекоммуникациях» 1996 года, которая защищает технологические компании от ответственности за контент пользователей.

Впрочем, после того, как президент официально наложил вето на оборонный бюджет, к этому короткому списку добавилось еще несколько причин. Трамп рассказал о вопросах национальной безопасности, которые Конгресс забыл включить в NDAA. Свой отказ подписать документ уходящий американский лидер объяснил нежеланием делать «подарок для России и Китая».

«К сожалению, этот закон [NDAA] не включает в себя важнейшие меры по защите национальной безопасности. В том числе в нем есть нормы, которые не проявляют уважения к нашим ветеранам, к нашей военной истории и противоречат намерению администрации отдавать Америке приоритет в вопросах национальной безопасности и внешнеполитических действий. <…> Это "подарок" Китаю и России», — заявил Дональд Трамп.

Теперь, в соответствии с американскими законами, законопроект опять отправится в Конгресс США. Если две трети членов Сената и Палаты представителей вновь поддержат NDAA, то вето Трампа будет считаться «преодоленным». Если одобрить документ не удастся, это станет первым случаем за последние 60 лет, когда оборонный бюджет страны не вступит в силу.

Спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси решение Трампа назвала «актом поразительного безрассудства». По ее словам, вето американского президента Палата представителей попробует преодолеть на очередном заседании 28 декабря.

«Тревожно, что Трамп использует свои последние часы пребывания на посту [президента], чтобы посеять хаос, в том числе отказывая нашим военнослужащим в давно просроченной прибавке к зарплате и оплате за работу в опасных условиях. <…> Вето президента также лишает нашу страну и союзников инструментов защиты глобальной безопасности, в том числе и кибербезопасности», — заявила Пелоси.

По данным агентства Reuters, у нынешнего главы Белого дома есть реальный шанс отменить оборонный бюджет прямо под конец президентского срока, повлияв на парламент. Если в Палате представителей демократы обеспечили себе большинство по итогам выборов 3 ноября 2020 года (232 на 197), то в Сенате большинство по-прежнему за республиканцами (53 на 45). Часто представители обеих партий могут быть солидарны по тем или иным законопроектам.

К примеру, когда Сенат решал судьбу оборонного бюджета на 2021 год, против 84 голосов «за» выступило 13 «против», авторами которых были консервативные республиканцы. В Палате представителей 335 человек одобрило законопроект, а 78 нет.

Дональду Трампу надо приложить немного усилий для того, чтобы уговорить еще несколько сенаторов отказаться от NDAA. Тогда Конгресс набрать две трети голосов не сможет, и в вопросе нового оборонного бюджета на 740 миллиардов долларов можно будет ставить точку. Правда, для этого придется объяснить республиканцам, почему они должны бойкотировать 4500-страничный труд, над которым они корпели целый год.

Сделать это будет действительно трудно, ведь американцы очень трепетно относятся к оборонному бюджету, рассказал главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров. Когда речь заходит о национальной безопасности и финансировании армии, партийная принадлежность отступает на второй план.

«Сейчас речь идет не столько о расходовании денег на оборону, сколько о противостоянии между Республиканской и Демократической партиями США. Последние несколько лет мы видим, что в Конгрессе часто не могли согласовать целый ряд позиций по этому вопросу [оборонного бюджета]. Для этого работали специальные согласительные комитеты. Но я думаю, что оборонный бюджет на 2021 год будет принят, потому что американцы ревностно относятся к нему. Они могут принести в жертву многое, но не оборону страны. Это один из неприкасаемых элементов», — объяснил эксперт.

Если же разрешить противоречия демократов и республиканцев не удастся, и NDAA не вступит в силу, то катастрофы не произойдет. Пентагон просто будет вынужден прожить еще один год на ту же сумму, которую Вашингтон отводил на оборону в 2020-м. А тогда цифра была ненамного меньше нынешней — 738 миллиардов долларов.

Петров заверил, что до этого не дойдет. Если оборонный бюджет не вступает в силу, Палата представителей США задействует специальные комитеты и Верховный суд для того, чтобы добиться увеличения финансирования армии. От них сопротивление новому законопроекту едва ли поступит, заключил американист.

«Политика Сегодня» уже писала о том, какие положения входят в новый оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2021 год. Расходы касаются прибалтийских государств, «оккупации» Крымского полуострова и российского трубопровода «Северный поток — 2».