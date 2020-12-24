В Кремле объяснили самоубийства сотрудников ФСО в Москве

Самоубийства сотрудников ФСО, которые произошли недавно в Москве, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал с личными причинами.

Самоубийства сотрудников ФСО, которые произошли недавно в Москве, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал с личными причинами.

Ранее стало известно об уходе из жизни подполковника Федеральной службы охраны (ФСО) на северо-востоке Москвы. А 30 ноября еще один сотрудник ФСО покончил с собой в столице, по предварительной информации, из-за проблем в личной жизни, сообщает РИА Новости.

Журналисты спросили у Дмитрия Пескова, обратили ли внимание на эти инциденты в Кремле.

"Причины предыдущего случая не были связаны с переработками и со всем остальным, это неверная информация", — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что, к сожалению, "это человеческая трагедия, связанная с личными причинами".