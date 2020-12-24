13:51 24 Декабря 2020Политика
Депутаты Госдумы проголосовали за закон о биологической безопасности РФ
Закон о биологической безопасности России принят Госдумой во втором и третьем чтении.
Закон о биологической безопасности России принят Госдумой во втором и третьем чтении.
Он определяет деятельность, направленную на обеспечение биологической безопасности. Также определены понятия для однообразного толкования.
Законом определяются полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, а также обязанности граждан в этой области.
Госдума России также проголосовала за закон реновации. Программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья планируют расширить на все регионы страны.