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13:51   24 Декабря 2020
Политика

Депутаты Госдумы проголосовали за закон о биологической безопасности РФ

Депутаты Госдумы проголосовали за закон о биологической безопасности РФ

Закон о биологической безопасности России принят Госдумой во втором и третьем чтении.

Он определяет деятельность, направленную на обеспечение биологической безопасности. Также определены понятия для однообразного толкования.

Законом определяются полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, а также обязанности граждан в этой области.

Госдума России также проголосовала за закон реновации. Программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья планируют расширить на все регионы страны.

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#россия #госдума #безопасность

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