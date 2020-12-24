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13:44   24 Декабря 2020
Шоу-бизнес

Успенская помирилась с Собчак после скандала вокруг дочери певицы

Успенская помирилась с Собчак после скандала вокруг дочери певицы

Звезда российской эстрады Любовь Успенская показала на публике, что не держит зла на телеведущую Ксению Собчак.

Успенская опубликовала в Instagram видео с Собчак, на котором нежно обнимает телеведущую. Она добавила, что не считает журналистку своим врагом. Все, что произошло между светскими львицами, останется в прошлом.

"Мы вообще не враги. Я всегда отношусь с большим уважением, но я журналист, Люба", — заметила Собчак.

Поклонники заметили, что Собчак не "слишком довольна" этой близостью. Они уличили журналистку в притворстве. Многие решили, что телеведущая просто потакает Успенской в желании помириться.

"Для чего этот ролик? Ну видно, что до сих пор неприязнь друг у другу", — заметила подписчица.

"Некрасиво смеяться над человеком, который вдвое тебя старше", — добавила другая пользовательница.

"Не поверю, что они делают это искренне. Но Любовь поступает все-таки мудро", — заявила фанатка.

Успенская стала гостьей программы "Док-ток" в начале года. Темой эфира были отношения звезды и ее 31-летней дочери Татьяны Плаксиной. Ксенией Собчак обвинила певицу в том, что проблемы ее дочери связаны с плохим воспитанием. Популярная вокалистка не выдержала нападок со стороны журналистки и покинула студию.

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#конфликт #собчак #успенская

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