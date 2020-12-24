Успенская помирилась с Собчак после скандала вокруг дочери певицы

Звезда российской эстрады Любовь Успенская показала на публике, что не держит зла на телеведущую Ксению Собчак.

Звезда российской эстрады Любовь Успенская показала на публике, что не держит зла на телеведущую Ксению Собчак.

Успенская опубликовала в Instagram видео с Собчак, на котором нежно обнимает телеведущую. Она добавила, что не считает журналистку своим врагом. Все, что произошло между светскими львицами, останется в прошлом.

"Мы вообще не враги. Я всегда отношусь с большим уважением, но я журналист, Люба", — заметила Собчак.

Поклонники заметили, что Собчак не "слишком довольна" этой близостью. Они уличили журналистку в притворстве. Многие решили, что телеведущая просто потакает Успенской в желании помириться.

"Для чего этот ролик? Ну видно, что до сих пор неприязнь друг у другу", — заметила подписчица. "Некрасиво смеяться над человеком, который вдвое тебя старше", — добавила другая пользовательница. "Не поверю, что они делают это искренне. Но Любовь поступает все-таки мудро", — заявила фанатка.

Успенская стала гостьей программы "Док-ток" в начале года. Темой эфира были отношения звезды и ее 31-летней дочери Татьяны Плаксиной. Ксенией Собчак обвинила певицу в том, что проблемы ее дочери связаны с плохим воспитанием. Популярная вокалистка не выдержала нападок со стороны журналистки и покинула студию.