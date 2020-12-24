СК возбудил уголовное дело против зама губернатора Краснодарского края

Сотрудники СК инициировали возбуждение уголовного дела против заместителя губернатора Краснодарского края, который подозревается в том, что занимался предпринимательством.

Сотрудники СК инициировали возбуждение уголовного дела против заместителя губернатора Краснодарского края, который подозревается в том, что занимался предпринимательством.

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Краснодарского края возбудили в Следственном комитете. Его подозревают в том, что он занимался предпринимательской деятельностью. Информацию об этом обнародовала пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, подозреваемый с ноября 2019 года по сентябрь 2020 занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края. Он, несмотря на запрет на участие в предпринимательской деятельности, занимался ею лично, а также при помощи доверенного лица.