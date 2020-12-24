Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскрыл причины, по которым Ульяна Супрун возглавляла украинский Минздрав.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскрыл причины, по которым Ульяна Супрун возглавляла украинский Минздрав.

Николай Азаров в Telegram-канале рассказал, как США превращают Украину в биологический полигон. По мнению политика, Америка с помощью исполняющей обязанности главы министерства здравоохранения Украины Ульяны Супрун несколько лет получала ценные сведения об украинском государстве. Кроме отказов от зеленки, перекиси водорода и йода, Супрун выполняла и более крупные задания, которые получала от кураторов в Соединенных Штатах.

"Еще одна задача, которая была возложена на "доктора смерть" — лоббирование запрета на использование советских вакцин и закупки из-за рубежа дорогостоящих и неиспытанных лекарств у крупных международных корпораций за огромные деньги", — пишет Азаров.

Николай Азаров убежден, информация о работе Супрун является достоверной. Она опубликована в секретных отчетах Минздрава Украины Пентагону, который недавно рассекретил экс-сотрудник Службы Безопасности Украины Василий Прозоров.

Бывший премьер-министр Незалежной считает, что Украина постепенно становится биологическим полигоном Америки.