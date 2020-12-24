13:13 24 Декабря 2020Армия
Концерн "Калашников" успешно испытал новейшую зенитную управляемую ракету
Концерн "Калашников" запустил производство новейших управляемых ракет 9М333 для зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10М".
Концерн "Калашников" запустил производство новейших управляемых ракет 9М333 для зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10М".
Недавно были завершены испытания новой ракеты, которые проводились на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Новая ракета была впервые представлена на международном военно-техническом форуме "Армия-2020".
Главным преимуществом 9М333 стал новый блок самонаведения, который позволяет обходить средства радиоэлектронной борьбы. Ракета способна поражать низколетящие самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.