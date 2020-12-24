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13:13   24 Декабря 2020
Армия

Концерн "Калашников" успешно испытал новейшую зенитную управляемую ракету

Концерн "Калашников" успешно испытал новейшую зенитную управляемую ракету

Концерн "Калашников" запустил производство новейших управляемых ракет 9М333 для зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10М".

Недавно были завершены испытания новой ракеты, которые проводились на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Новая ракета была впервые представлена на международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Главным преимуществом 9М333 стал новый блок самонаведения, который позволяет обходить средства радиоэлектронной борьбы. Ракета способна поражать низколетящие самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

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#россия #ракета #калашников

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