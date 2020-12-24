Российские медики получат двойные выплаты за новогодние праздники

Российские медики, которые работают в условиях распространения коронавируса, получат двойные выплаты в январе. Об этом сообщил глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Российские медики, которые работают в условиях распространения коронавируса, получат двойные выплаты в январе. Об этом сообщил глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Глава российского государства Владимир Путин ранее поддержал инициативу об увеличении выплат докторам, которые работают в новогодние праздники.

Михаил Мишустин заявил, что медики РФ, работающие с зараженными коронавирусом пациентами, получат двойные выплаты за новогодние праздники в январе 2021 года.