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13:12   24 Декабря 2020
Политика

Российские медики получат двойные выплаты за новогодние праздники

Российские медики получат двойные выплаты за новогодние праздники

Российские медики, которые работают в условиях распространения коронавируса, получат двойные выплаты в январе. Об этом сообщил глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Глава российского государства Владимир Путин ранее поддержал инициативу об увеличении выплат докторам, которые работают в новогодние праздники.

Михаил Мишустин заявил, что медики РФ, работающие с зараженными коронавирусом пациентами, получат двойные выплаты за новогодние праздники в январе 2021 года.

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