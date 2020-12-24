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13:04   24 Декабря 2020
Политика

Дмитрий Песков оценил влияние новых санкций США на "Северный поток — 2"

Дмитрий Песков оценил влияние новых санкций США на "Северный поток — 2"

Новые санкции США против газопровода "Северный поток — 2" могут усложнить процесс строительства. Однако Россия и Европа нацелены завершить реализацию проекта.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что новый оборонный бюджет Америки предусматривает ограничения против "СП-2". Штаты всеми силами пытаются помешать претворить в жизнь проект, который необходим Европе для энергетической безопасности. Песков не стал скрывать, что санкции могут повлечь за собой осложнения.

Несмотря на это, Москва и ее европейские партнеры продолжают решать поставленные задачи. Они одинаково заинтересованы в запуске газопровода.

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#сша #санкции #песков #северный поток - 2

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