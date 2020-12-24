Матери России рассказали о самом желанном новогоднем подарке от детей

Председатель общественного движения "Матери России" Валентина Петренко сообщила, что больше всего от своих наследников россиянки хотели бы получить понимание и их здоровье.

Председатель общественного движения "Матери России" Валентина Петренко сообщила, что больше всего от своих наследников россиянки хотели бы получить понимание и их здоровье.

Петренко отметила, что именно это имеет наибольшую ценность для любой матери. Говоря о здоровье, она уточнила, что речь идет не только о физическом, но и о психологическом состоянии.

"Матери хотят понимания, в большей степени времяпрепровождения с детьми. Конечно, для родителей, для матери и отца, на сегодняшний день самое главное, чтобы у ребенка было здоровье — и физическое, и психологическое", — сказала глава общественного движения в комментарии NEWS.ru.

Она также добавила, что матерям ценно получать внимание от детей, поскольку ни для одной женщины материальные ценности не стоят выше личных отношений.