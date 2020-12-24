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12:53   24 Декабря 2020
Армия

Минобороны РФ сообщило о начале развертывания мобильного госпиталя в Ялте

Минобороны РФ сообщило о начале развертывания мобильного госпиталя в Ялте

Мобильный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом нового типа в ближайшее время будет возведен в Ялте, сообщили в Министерстве обороны России.

Развертывание медицинского объекта проводится силами военнослужащих Черноморского флота РФ, уточняется в сообщении ведомства.

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#госпиталь #черноморский флот #ялта #коронавирус #COVID-19

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