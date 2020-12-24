Минобороны РФ сообщило о начале развертывания мобильного госпиталя в Ялте

Мобильный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом нового типа в ближайшее время будет возведен в Ялте, сообщили в Министерстве обороны России.

Мобильный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом нового типа в ближайшее время будет возведен в Ялте, сообщили в Министерстве обороны России.

Развертывание медицинского объекта проводится силами военнослужащих Черноморского флота РФ, уточняется в сообщении ведомства.