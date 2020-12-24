Названы пять главных продуктов для борьбы с головной болью

Избавиться от частой головной боли можно при помощи употребления пяти простых продуктов питания.

Справиться с головной болью можно с помощью приема таблеток, а можно просто съесть полезный продукт, уверены медики. Свежевыжатый апельсиновый сок является главным обезболивающим средством при мигренях. Благодаря высокому содержанию магния, калия и витамина С, он помогает быстро избавиться от боли и головокружения, а также возвращает чувство бодрости.

Еще одним продуктом, который помогает расслабить сосуды и привести артериальное давление в норму, является миндаль. Секрет этого ореха заключается в большом количестве магния. Аналогичными свойствами обладает и шпинат. Медики рекомендуют добавлять эту зелень в салаты либо делать из нее смузи.

Благодаря высокому содержанию магния и калия кунжут также может помочь справиться с продолжительной головной болью, отмечают эксперты. Из него можно приготовить халву или козинаки.

Не допустить головные боли можно благодаря правильному питанию и регулярным занятиям спортом. К такому выводу пришел американский невролог и специалист по головным болям в NYU Langone Health Томас Берк. Кроме того медик также перечислил основные продукты, которые провоцируют появление головной боли и призвал людей ограничить их употребление.