Макрон избавился от симптомов коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон, болеющий СОVID-19, избавился от симптомов коронавируса, его состояние улучшилось.

Президент Франции Эммануэль Макрон, болеющий СОVID-19, избавился от симптомов коронавируса, его состояние улучшилось.

Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца. В заявлении указано, что у Макрона "отмечаются признаки улучшения здоровья".

По действующим во Франции санитарным нормам, самоизоляции президента может быть прекращена через 7 дней после обнаружения болезни, говориться в сообщении пресс-службы. О заражении Эммануэля Макрона коронавирусом стало известно 17 декабря, с тех пор он находился на самоизоляции в резиденции Lanterne в Версале. Весь период самоизоляции Макрон продолжал работать.