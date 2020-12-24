Москва ждет активности Минска в вопросе интеграции стран

Интеграционные процессы России и Белоруссии сейчас зависят от дальнейших действий Минска.

Интеграционные процессы России и Белоруссии сейчас зависят от дальнейших действий Минска.

Такое мнение выразил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в программе "Государственный интерес" телеканала "БелРос".

"Глубина и масштаб интеграции определяется равноправно двумя сторонами. Я полагаю, что слово за Минском", — заявил он.

Российский дипломат отметил усилия западных стран по разрыву взаимоотношений России и Белоруссии. Выполняется задача по отрыву Минска от Москвы. Также ведется работа по расколу белорусского общества.