Суд отправил в СИЗО брата главы новосибирского ТУАД за крупные взятки

Подельник главы управления автодорог в Новосибирске попал под суд по подозрению в коррупции. Обвиняемого заключили под стражу.

Подельник главы управления автодорог в Новосибирске попал под суд по подозрению в коррупции. Обвиняемого заключили под стражу.

Подозреваемый, являющийся братом начальника "Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области" (ТУАД) Игорь Листопад пробудет в СИЗО до 26 января следующего года, рассказали в пресс-службе инстанции.

По версии следствия, глава ТУАД Михаил Чуманов через Листопада получил от двух частных компаний взятки, общая сумма которых составила 5,1 млн рублей. Со своей стороны бизнесмен пообещал "клиентам" оказать помощь при заключении госконтрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание магистралей в регионе.

Также под арестом оказался еще один фигурант дела — Сергей Илюшин. Согласно открытым источникам, мужчина занимал должность директора по эксплуатации и содержанию автодорог в упомянутом учреждении.