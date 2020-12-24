Идею о паспортах для россиян с антителами к COVID-19 назвали антиутопией

Инициативу введения специальных паспортов для россиян с антителами к коронавирусу прокомментировала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Инициативу введения специальных паспортов для россиян с антителами к коронавирусу прокомментировала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Паспорта с пометками о вакцинации россиян от коронавируса вводиться не будут. Подобная инициатива является антиутопией, считает Матвиенко. Комитет Госдумы по охране здоровья в конце ноября также выступил против такого документа.

Член комитета Александр Петров назвал меру абсурдной с точки зрения медицины. У одних граждан иммунитет может сохраняться в течение нескольких месяцев, у других – гораздо меньше. Действенной заменой паспорта может стать справка о наличии антител к коронавирусу.