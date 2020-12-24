Супругов из Калининграда осудили за госизмену

Калининградский областной суд вынес приговор местной жительнице Антонине Зиминой и ее мужу Константину Антонцу по делу о государственной измене.

Калининградский областной суд вынес приговор местной жительнице Антонине Зиминой и ее мужу Константину Антонцу по делу о государственной измене.

Инстанция решила, что злоумышленница проведет в тюрьме 13 лет, а ее подельник — 12 лет. Гособвинение в ходе прений сторон просило для Зиминой приговор в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а для ее супруга — 13 лет в тюрьме строгого режима.

Зимину и Антонца задержали в Москве в 2019 году и этапировали в изолятор Калининграда в 2020 году. Им инкриминировали уголовное дело по ст. 275 УК РФ "Государственная измена". По версии следствия, калининградка передала латвийским спецслужбам данные о силовике, который присутствовал на ее свадьбе в 2015 году. Более полные подробности расследования не разглашаются из-за грифа "Секретно".