Европейский стальной рынок столкнулся с кризисом

Европейские производители стали каждый день увеличивают стоимость новых сделок. Об этом информирует британское издание MEPS International Ltd.

Европейские производители стали каждый день увеличивают стоимость новых сделок. Об этом информирует британское издание MEPS International Ltd.

Согласно полученным данным, европейские покупатели стали жаловаться на то, что поставщики часто отказываются от собственных сделок. Расходы на производство стали негативно влияют на показатели продаж металла. Изготовители пытаются подстроиться под ценовую политику на фоне постоянного изменения стоимости лома и руды. В ближайшее время цены на сталь могут значительно возрасти, считают эксперты.

Стоит отметить, что покупатели начали паниковать насчет закупки металла на обозримое будущее. Первая половина следующего года может негативно повлиять на уровень активности производителей стали.