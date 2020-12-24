Ученый из Челябинска восхитился упавшим в Китае метеоритом

Упавший вчера в Китае метеорит является уникальным из-за долгой вспышки.

Упавший вчера в Китае метеорит является уникальным из-за долгой вспышки.

Согласно предварительным данным, упавший метеорит мог быть радиусом до 1 метра и массой 10 тонн. По мнению кандидата физико-математических наук и доцента кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета Сергея Замоздры, он является уникальным из-за долгой вспышки в небе.

"Он действительно потрясает. Он был очень длинным — вспышка на небе длилась порядка 29 секунд. Видимо, он пошел по касательной", — объяснил Замоздра, сообщает РИА Новости.

Вчера ночью сейсмологический центр Китая сообщил о фиксации падения неизвестного объекта в провинции Цинхай. По словам экспертов, он был похож на метеорит.