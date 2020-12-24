Обследование на коронавирус прошли 35 289 петербуржцев за сутки

Петербургские врачи провели 35 289 тестов на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки. Об этом говорится на официальном сайте администрации Северной столицы.

Петербургские врачи провели 35 289 тестов на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки. Об этом говорится на официальном сайте администрации Северной столицы.

Медики продолжают наблюдать за состоянием здоровья 1312 человек, 1 из них находится в обсерваторе, 740 считаются контактными. Режим самоизоляции соблюдает 571 петербуржец. Единая региональная информационно-справочная служба обработала 3179 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом.

Регистрацию на портале #мывместе прошли 1135 петербургских волонтеров. Влажный климат Северной столицы сказывается на росте числа пациентов с COVID-19, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. При этом коэффициент распространения инфекции остается небольшим, передает телеканал "360".