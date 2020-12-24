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12:19   24 Декабря 2020
Общество

Названа опасность COVID-19 для переболевших людей

Названа опасность COVID-19 для переболевших людей

Переизбыток алкоголя в организме способен негативно отразиться на работе организма человека. С особенной осторожностью к напиткам следует относиться тем, кто перенес коронавирус.

Утреннее недомогание после застолья, похмелье, медики называют "интоксикационным синдромом". Он сопровождается головной болью, потерей аппетита, а в тяжелых случаях — рвотой и лихорадкой. Состояние считается опасным для граждан, переболевших коронавирусом. Заболевание способствует тромбообразованию, а похмелье может ускорить процесс, предупредил врач-психиатр Игорь Лазарев.

"Интоксикационный синдром запускает такой же патологический процесс. В результате возрастает вероятность отрыва тромба", — рассказал он в комментарии NEWS.ru.

Способом остановить появление новых мутаций коронавирусной инфекции является вакцинация. Мнение высказал заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН и профессор Сколтеха Георгий Базыкин. Специалист подчеркнул важность прививки для каждого человека, передает телеканал "360".

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#врачи #похмелье #коронавирус

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