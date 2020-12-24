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12:09   24 Декабря 2020
Армия

Сатановский рассказал, как Россия обезопасила себя от угрозы стран НАТО на юге

Сатановский рассказал, как Россия обезопасила себя от угрозы стран НАТО на юге

Россия смогла при помощи военных баз перекрыть проливы в Черноморском регионе, считает политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Западные страны активно пытаются превратить Украину в антироссийский плацдарм, однако Москва смогла одолеть терроризм в Сирии и улучшить непростые отношения с Турцией, прокомментировал Сатановский в разговоре с журналистами "Экономика сегодня". Он подчеркнул, что соседство с турками является весьма опасным, однако с другими государствами Североатлантического альянса оно еще хуже.

Руководству НАТО хотелось бы, чтобы Турция показала положительные результаты в противостоянии с Россией в САР и Закавказье, однако в реальности картина сложилась прямо противоположная, отметил эксперт. По его словам, Москве удалось остановить Анкару в Сирии.

"Базы блокируют черноморские проливы. С севера — Крым, с юга — базы Хмеймим и Тартус. Желающие перекрыть проливы — а такие голоса доносятся — могут попробовать. Будет очень забавно посмотреть на результат", — констатировал политолог.

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