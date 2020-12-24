Сатановский рассказал, как Россия обезопасила себя от угрозы стран НАТО на юге
Россия смогла при помощи военных баз перекрыть проливы в Черноморском регионе, считает политолог и востоковед Евгений Сатановский.
Западные страны активно пытаются превратить Украину в антироссийский плацдарм, однако Москва смогла одолеть терроризм в Сирии и улучшить непростые отношения с Турцией, прокомментировал Сатановский в разговоре с журналистами "Экономика сегодня". Он подчеркнул, что соседство с турками является весьма опасным, однако с другими государствами Североатлантического альянса оно еще хуже.
Руководству НАТО хотелось бы, чтобы Турция показала положительные результаты в противостоянии с Россией в САР и Закавказье, однако в реальности картина сложилась прямо противоположная, отметил эксперт. По его словам, Москве удалось остановить Анкару в Сирии.
"Базы блокируют черноморские проливы. С севера — Крым, с юга — базы Хмеймим и Тартус. Желающие перекрыть проливы — а такие голоса доносятся — могут попробовать. Будет очень забавно посмотреть на результат", — констатировал политолог.