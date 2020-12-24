Сатановский рассказал, как Россия обезопасила себя от угрозы стран НАТО на юге

Россия смогла при помощи военных баз перекрыть проливы в Черноморском регионе, считает политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Россия смогла при помощи военных баз перекрыть проливы в Черноморском регионе, считает политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Западные страны активно пытаются превратить Украину в антироссийский плацдарм, однако Москва смогла одолеть терроризм в Сирии и улучшить непростые отношения с Турцией, прокомментировал Сатановский в разговоре с журналистами "Экономика сегодня". Он подчеркнул, что соседство с турками является весьма опасным, однако с другими государствами Североатлантического альянса оно еще хуже.

Руководству НАТО хотелось бы, чтобы Турция показала положительные результаты в противостоянии с Россией в САР и Закавказье, однако в реальности картина сложилась прямо противоположная, отметил эксперт. По его словам, Москве удалось остановить Анкару в Сирии.