Путина рассмешили англицизмы в речи Жириновского

Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета отреагировал на английский термин в речи лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета отреагировал на английский термин в речи лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Как сообщают СМИ, Путина рассмешила речь Жириновского во время заседания Госсовета. Во время выступления лидер фракции ЛДПР предложил вместо англоязычных слов употреблять русские аналоги. Например, слово "локдаун" Жириновский хотел заменить словосочетанием "режим все закрыто".

Несмотря на свое предложение, Жириновский в конце доклада забылся и сам употребил иностранный термин.