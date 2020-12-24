Актерский дебют принца Чарльза вдохновил Тома Харди и Мэгги Смит

Принц Чарльз дебютировал в качестве актера. Он записал видеоролик, на котором прочитал стихотворение "Это была ночь перед Рождеством!".

Принц Чарльз дебютировал в качестве актера. Он записал видеоролик, на котором прочитал стихотворение "Это была ночь перед Рождеством!".

Принц таким образом решил поддержать работников киноиндустрии и театров, которые в настоящий момент остались без средств заработка из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Наследник британского престола является патроном Фонда благотворительности актеров, который призван помогать артистам, потерявшим работу из-за травмы, болезни или старости.

Мимо благородного поступка принца Чарльза не прошли и многие другие звезды, такие как Мэгги Смит, Том Харди, Джуди Денч, Дэниел Крейг и другие. Они также поучаствовали в акции и записали короткие видеоролики.