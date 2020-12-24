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11:53   24 Декабря 2020
Политика

Путин поздравил Алиева с днем рождения

Путин поздравил Алиева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

Глава России отправил поздравительную телеграмму, а потом позвонил азербайджанскому коллеге.

"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с днем рождения", – сообщили в Кремле.

Путин отметил, что Алиев пользуется высоким авторитетом у соотечественников и за рубежом. Азербайджан под его руководством добился значительных успехов в экономической и социальной сферах, отметил российский лидер.

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