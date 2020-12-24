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11:52   24 Декабря 2020
Политика

Президент РФ направил поздравительную телеграмму институту ядерных исследований

Президент РФ направил поздравительную телеграмму институту ядерных исследований

Институт ядерных исследований РАН отмечает 50-й день рождения. Сотрудники учреждения получили поздравления от президента РФ Владимира Путина.

Телеграмма от имени главы государства опубликована на сайте Кремля. Политик назвал институт одним из ведущих мировых центров фундаментальных и прикладных исследований в области физики.

Российский лидер отметил слаженную командную работу талантливых и квалифицированных специалистов. Эксперты готовят к работе одаренную молодежь и уделяют внимание реализации масштабных международных проектов, добавил Владимир Путин. Они продолжают традиции советских ученых, создавших институт.

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#путин #поздравление #институт

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