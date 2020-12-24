Президент РФ направил поздравительную телеграмму институту ядерных исследований

Институт ядерных исследований РАН отмечает 50-й день рождения. Сотрудники учреждения получили поздравления от президента РФ Владимира Путина.

Институт ядерных исследований РАН отмечает 50-й день рождения. Сотрудники учреждения получили поздравления от президента РФ Владимира Путина.

Телеграмма от имени главы государства опубликована на сайте Кремля. Политик назвал институт одним из ведущих мировых центров фундаментальных и прикладных исследований в области физики.

Российский лидер отметил слаженную командную работу талантливых и квалифицированных специалистов. Эксперты готовят к работе одаренную молодежь и уделяют внимание реализации масштабных международных проектов, добавил Владимир Путин. Они продолжают традиции советских ученых, создавших институт.