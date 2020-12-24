Матвиенко объяснила, в каком случае введут закон о дистанционном обучении

Закон о дистанционном образовании будет действовать в РФ только в случае жесткого карантина и пандемии. Об этом в четверг заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Закон о дистанционном образовании будет действовать в РФ только в случае жесткого карантина и пандемии. Об этом в четверг заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента ответила на ряд связанных с коронавирусом вопросов в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии.

"Еще раз, в который раз хочу развеять все сомнения оппонентов дистанционного обучения, что этот закон будет регулировать как таковое дистанционное обучение только на случаи форс-мажорных обстоятельств — жесткого карантина, пандемии и так далее, от чего мы, никто не застрахован", — подчеркнула она.

Матвиенко также отметила, что проработка вопроса дистанционного образования позволит расширить инклюзивное образование, для которого в ряде школ уже используются онлайн-технологии.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой многие российские школы и вузы в 2020 году полностью или частично переводили учащихся на дистанционное обучение. Однако на сегодняшний день в ряде регионов вернулись к традиционному очному формату. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в начале декабря заявил, что в министерстве не планируют делать дистанционное обучение школьников и студентов постоянным.