Первый стационар-трансформер для больных коронавирусом открыли в Петербурге

Медучреждение на 403 койко-места, которое сможет принимать пациентов с COVID-19, открылось в Петербурге на базе госпиталя для ветеранов войн. Прием больных начнется с 28 декабря.

Медучреждение на 403 койко-места, которое сможет принимать пациентов с COVID-19, открылось в Петербурге на базе госпиталя для ветеранов войн. Прием больных начнется с 28 декабря.

В открытии госпиталя принял участие губернатор Северной столицы Александр Беглов. По его словам, для приема пациентов учреждение откроется в понедельник, но уже сегодня туда заедет медицинский персонал.

"Стационар построен по современным технологиям, что позволило сдать его в эксплуатацию в такие короткие сроки", — сказал глава города журналистам.

Беглов отметил, что госпиталь оснащен современным оборудованием и после пандемии в нем будут оказывать любую медицинскую помощь. Он также назвал стационар большим подарком для ветеранов, поскольку в нем им будет комфортно проходить лечение.

После завершения пандемии на территории многофункционального лечебного корпуса будут действовать пять лечебных отделений (эндокринология, кардиология, терапия, хирургия, сердечно-сосудистая хирургия), приемное отделение, операционный блок и отделение анестезиологии и реанимации на 19 коек. При обычных условиях в новом корпусе госпиталя смогут принять одновременно 302 пациента.

Эпидемическая ситуация в Петербурге остается напряженной, в связи с этим в городе активно перепрофилируют медучреждения для приема пациентов с коронавирусом и создают другие дополнительные места для них. В аппарате вице-губернатора Олега Эргашева во вторник уточняли, сколько коек будет открыто для больных COVID-19 в ближайшее время, сообщает телеканал "360".