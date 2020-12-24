Военный эксперт рассказал о задачах секретной лаборатории в Арктике

Российские ученые восстановили лабораторию, которая простаивала со времен развала СССР.

Ученые из Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) восстановили заброшенную лабораторию в Арктике. Ее построили во времена Советского Союза для испытаний малокалиберного и гранатометного стрелково-пушечного оружия при экстремальных температурах (от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия).

После развала СССР базу законсервировали. За годы простоя и отсутствия финансирования лаборатория устарела, а оборудование, с помощью которого делали расчеты и проводили испытания, покрылось ржавчиной и пришло в негодность. По словам руководителя научно-технического центра испытаний и экспериментальных исследований вооружений, военной и специальной техники ЦНИИточмаш Сергея Карасева, сейчас лаборатория полностью готова для испытаний.

«На полигоне ЦНИИточмаш завершена аттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытаний стрельбой стрелкового, специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения (калибра до 30 мм). <…> Работы проведены в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса"», — сказано на сайте научно-исследовательского института.

«Аттестацию» прошли три камеры: комбинированная камера тепла и дождя, камера пыли и камера холода. Именно в них сотрудники лаборатории будут испытывать разные виды оружия. Успешно пройденный экзамен может служить гарантом качества для любого заказчика, говорится в сообщении пресс-службы ЦНИИточмаш:

«Как показывает многолетняя практика, именно на испытания в экстремальных температурных и затрудненных условиях приходится львиная доля отказов и поломок оружия, а прохождение образцами вооружения таких испытаний без случаев нештатного функционирования может служить гарантом их безотказной работы у потребителя».

Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Политикой Сегодня» заметил, что испытание российского оружия в подобных экстремальных условиях является неотъемлемой технологической процедурой и гарантирует его высокое качество. По словам специалиста, проверку на прочность пылью, жарой и холодом в России проходит каждый опытный образец.

«Конкретной информации по этой лаборатории нам не предоставили по соображениям секретности, но такими исследовательскими бункерами мы [Россия] пользуемся давно. Многие из них, как, например, этот центр в Арктике, создаются для условий натуральных испытаний, то есть в местах с экстремальными температурами. У страны есть специальный ГОСТ, требующий, чтобы каждая разработка проходила через подобное тестирование. Исключений нет, любое стрелковое или пушечное вооружение проходит через эти камеры. Поэтому наше оружие такое надежное», — рассказал специалист.

Леонков обратил внимание, что Россия — единственная страна в мире, которая «прогоняет» свои разработки не только через экстремальные температуры. Порой сами методы испытания оружия являются экстремальными. К примеру, когда на полигон выгоняют новейший танк или другую боевую машину и обстреливают ее со всех сторон.

«Ее [боевую машину] обстреливают реальными снарядами, никто в мире так не делает. А мы так проверяем бронеспособность нашей техники или активную динамическую защиту танков. У России есть такая программа испытаний, которую не выдержит ни одна зарубежная техника. Помимо этого, разработки отдают в общевойсковую эксплуатацию, это тоже этап тестирования», — подытожил военный эксперт.

Россия продолжает расширять влияние в арктическом регионе. Он обладает огромными запасами нефти и природного газа. Одного только «черного золота» в Арктике насчитывается около 233 миллиардов баррелей. Объем газа составляет порядка 1550 триллионов кубометров. Этого количества хватит, чтобы снабжать голубым топливом весь мир в течение 14 лет.