В России выявили 29 935 новых случаев коронавируса

Число больных COVID-19 за последние 24 часа выросло в РФ на 29 935 человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по мониторингу за ситуацией с инфекцией.

Число больных COVID-19 за последние 24 часа выросло в РФ на 29 935 человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по мониторингу за ситуацией с инфекцией.

Новые случаи коронавируса зарегистрированы во всех 85 регионах страны. Общее количество инфицированных в четверг достигло 2 963 688.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ — 0,4%, Республика Тыва — 0,5%", — говорится в сообщении оперштаба.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 26 890 человек, зафиксировано 635 летальных случаев. Тройку регионов с наибольшим числом заболевших по-прежнему составляют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

В среду глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в ведомстве отметили замедление темпов распространения инфекции в стране. Несмотря на это, главный санитарный врач РФ призвала продолжать носить маски в общественных местах, в том числе на улице, если речь о массовых мероприятиях на открытом воздухе.