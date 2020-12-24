Трамп резко отреагировал на обстрел посольства США в Багдаде

Вашингтон пригрозил Тегерану ответственностью за обстрел района представительства США на территории Ирака. Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в Twitter.

Вашингтон пригрозил Тегерану ответственностью за обстрел района представительства США на территории Ирака. Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в Twitter.

Как стало известно, в посольство Соединенных Штатов в Багдаде попали несколько боеприпасов. Глава Белого дома резко отреагировал на инцидент, пригрозив ответственностью Тегерану.

"В воскресенье в наше посольство в Багдаде попали несколько ракет. Три ракеты не запустились. Угадайте, откуда они: Иран <...> Дружеский совет Ирану: если хоть один американец будет убит, я возложу ответственность на Иран", — написал Трамп.

Стоит отметить, что 8 января иранские военнослужащие нанесли удары по базам США, которые находятся в Ираке. Военная операция стала ответной мерой на убийство главы Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани со стороны Вашингтона. Журналисты Ирана сообщали о жертвах среди американских силовиков, однако Пентагон отрицает данные о смертях военных.

Многие эксперты напомнили, что на Ближнем Востоке все чаще стали произносить фразу "Янки, гоу хоум!", поскольку американцы незаконно оккупировали земли чужих государств. Президент США отказывается отзывать военный контингент с ближневосточного региона, что может привести к открытому противостоянию.