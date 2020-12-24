Роскачество нашло зеленку, антибиотики и консерванты в черной икре

Об этом «Политике Сегодня» рассказали в пресс-службе организации в четверг, 24 декабря.

Эксперты Роскачества проверили осетровую (черную) икру и нашли в ней антибиотики, зеленку, сорбиновую кислоту и другие нарушения. Об этом «Политике Сегодня» рассказали в пресс-службе организации в четверг, 24 декабря.

Исследование проводилось по заказу Государственной комиссии по противодействию и незаконному обороту промышленной продукции. Роскачество совместно с представителями Россельхознадзора и Росрыболовства закупили икру осетровых рыб 16 торговых марок (ТМ): 14 из них российского производства, по одной — из Белоруссии и Армении.

Икра исследовалась по показателям качества, безопасности, фальсификации, наличия красителей и консервантов. Для исключения погрешностей экспертиза проходила параллельно сразу в двух лабораториях — Россельхознадзора и Росрыболовства (ВНИРО).

Замечаний у специалистов не возникло лишь к одной торговой марке — «Русская черная икра» от одноименного производителя. У остальных образцов были обнаружены краситель и антисептик «бриллиантовый зеленый», а также антибиотик энрофлоксацин. Кроме того, в трех торговых марках эксперты выявили превышение общей микробной обсемененности (КМАФАнМ) и дрожжи, в пяти торговых марках зоологический вид рыбы не совпадал с заявленным.

Также при изготовлении икры у пяти ТМ применялся консервант тетраборат натрия, который запрещен в РФ. У марок Raskat (икра осетра), «Русская икра» и «Камчадал» его содержание составило 0,03-0,04%, а в икре «Золото Каспия» и Royal Black в десять раз больше — 0,34%.

Отмечается, что натриевая соль борной кислоты использовалась в Российской империи до революции и была запрещена как добавка при изготовлении икры в начале ХХ века. Затем царский запрет отменили.

«В середине прошлого века произошло несколько громких скандалов, связанных с борной кислотой. Молодым матерям рекомендовали протирать борной кислотой грудь перед кормлением. Резко возросла младенческая смертность. Стали разбираться, в чем дело, и выяснили, что бура накапливается в организме, дети умирают. Буру убрали из обихода матерей, а в икре ее содержание снизили. В 70-х годах бура в российской икре была полностью запрещена для внутреннего и частично для внешнего рынка», — объяснили эксперты.

Сорбиновая и/или бензойная кислоты были не указаны в маркировке у девяти торговых марок. Это консерванты разрешены к использованию. Исследование видоспецифичной ДНК в банках всех торговых марок показало, что там действительно находится икра осетровых рыб. Однако обнаружены различия в видах заявленного осетра. По закону, в маркировке икры указывается зоологический вид рыбы, то есть не просто «осетровая икра», а какого именно осетра: русского, сибирского, стерляди и других. Это связано с тем, что осетровых рыб 19 видов — некоторые из них более ценные, другие — относительно дешевые, поясняет Роскачество.

Впрочем, по таким показателям качества, как вкус и запах, цвет и внешний вид, консистенция и состояние, наличие посторонних примесей, к икре, изготовленной как по ГОСТу, так и по ТУ, нареканий не возникло.

По данным Росрыболовства, объем производства черной икры в России составляет порядка 50 тонн в год, на экспорт уходит около пяти-шести тонн. Ввозится в РФ, по данным Федеральной таможенной службы, — свыше десяти тонн (на декабрь 2020 года). Основным импортером является Китай — 5,6 тонны в год (по данным за 2020 год).

«До 2019 года наблюдался интенсивный прирост импорта китайской икры. В связи с чем отечественные аквакультурные хозяйства, а также ряд хозяйств, которые не имели отношения к аквакультуре, занялись перефасовкой готовой китайской икры, а не ее производством. Они указывали на упаковке, что продукция произведена на Каспии и продавали китайскую икру под российским брендом», — рассказали эксперты.

Помимо перефасованной икры, поступившей в Россию легально, существует еще китайская икра, которую покупают за наличные. Она стоит примерно 100-120 долларов за килограмм вместо 250-300. Икра ввозится в Россию через нелегальные схемы, а далее легализуется через подставные компании или предприятия аквакультуры, попадая на легальный и нелегальный рынки.

«Вы будете смеяться, но половина Астраханской икры — это Китай», — утверждают эксперты Роскачества.

По мнению специалистов, основная проблема контрафактной черной икры в том, что ни один покупатель не в состоянии определить ее подлинность «на глаз». Так, икра может соответствовать всем стандартам по безопасности, но по свойствам серьезно уступать дикой или выращенной в России.