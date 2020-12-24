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10:52   24 Декабря 2020
Общество

Китай столкнулся с нехваткой рабочих из-за коронавируса

Китай столкнулся с нехваткой рабочих из-за коронавируса

Предприятия Китая столкнулись с нехваткой рабочей силы на фоне пандемии коронавируса. Предприниматели из КНР могут начать привлечение мигрантов из России и других стран.

Большинство предприятий Китая приостановили свою деятельность на значительный срок из-за пандемии коронавируса, работодателям пришлось сокращать рабочие места на фоне пандемии. К концу 2020 года производства в стране возобновили деятельность, однако рабочей силы на предприятиях не хватает. Многие нашли новую работу в других регионах или не хотят возвращаться на старое место в период новогодних праздников.

"В первом полугодии мы уволили около 50 рабочих, а теперь, когда заказы растут, у нас не хватает персонала и мы не можем наращивать производство", — приводит мнение китайского руководителя завода матрасов Дэна Цзиньлина телеканал "360".

Дефицит рабочей силы в Китае сподвигнет работодателей привлекать мигрантов, считает аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев. По мнению специалиста, КНР предлагает довольно высокие зарплаты, поэтому Россия может столкнуться с оттоком мигрантов в Китай.

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#китай #рабочие #коронавирус

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