СК направил прошение об аресте для пятерых сообщников Тесака

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте пятерых подозреваемых в убийстве соратников радикала Максима Марцинкевича.

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте пятерых подозреваемых в убийстве соратников радикала Максима Марцинкевича.

Оказаться в СИЗО до 22 февраля могут пять фигурантов: Кайль Андрей, Хотулев Максим, Лысенко Александр, Гудилин Алексей и Хрулев Павел. Задержание злоумышленников провели сотрудники ФСБ вместе с коллегами из полиции и Следственного комитета.

Им уже инкриминировали уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство", сообщало Федеральное агентство новостей. Еще одного фигуранта дела, Семена Токмакова, уже поместили в изолятор.

Предводитель предполагаемых преступников Марцинкевич, находясь под следствием в Челябинске, умер в сентябре 2020 года. По версии СК, националист свел счеты с жизнью.