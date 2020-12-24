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10:32   24 Декабря 2020
Общество

СК направил прошение об аресте для пятерых сообщников Тесака

СК направил прошение об аресте для пятерых сообщников Тесака

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте пятерых подозреваемых в убийстве соратников радикала Максима Марцинкевича.

Оказаться в СИЗО до 22 февраля могут пять фигурантов: Кайль Андрей, Хотулев Максим, Лысенко Александр, Гудилин Алексей и Хрулев Павел. Задержание злоумышленников провели сотрудники ФСБ вместе с коллегами из полиции и Следственного комитета.

Им уже инкриминировали уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство", сообщало Федеральное агентство новостей. Еще одного фигуранта дела, Семена Токмакова, уже поместили в изолятор.

Предводитель предполагаемых преступников Марцинкевич, находясь под следствием в Челябинске, умер в сентябре 2020 года. По версии СК, националист свел счеты с жизнью.

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