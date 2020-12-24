ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистского палача Рисса

Федеральная служба безопасности РФ обнародовала документы о военном преступнике Александре Риссе, который командовал нацистским карательным батальоном "Шелонь".

Федеральная служба безопасности РФ обнародовала документы о военном преступнике Александре Риссе, который командовал нацистским карательным батальоном "Шелонь".

Рисс родился в 1904 году в деревне Алтын-Маркет в Крыму. В 1938 году он попал в поле зрения сотрудников НКВД, которые подозревали его в принадлежности к немецким разведывательным органам. Однако в 1940 году дело в отношении Рисса было закрыто из-за недостатка доказательств.

В июле 1941 года Рисс был направлен на фронт в составе Красной армии, где добровольно сдался в плен и перешел на сторону гитлеровцев. Позднее он поступил на службу в немецкое разведывательное подразделение "Абвергруппа-111",

Рисс руководил зверскими казнями мирных жителей в Новгородской и Псковской областях, отличаясь особой жестокостью. После войны он жил в ФРГ и состоял в так называемом "Комитете освобождения народов России", которым руководил военный преступник Андрей Власов. Кроме того, Рисс состоял в антисоветской организации "Народно-трудовой союз". В 1949 году он уехал в США. Фашистский каратель поселился в Кливленде и устроился на работу на железнодорожную станцию.