Киев не выполнил парижские договоренности по Донбассу, о которых говорил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил бывший украинский премьер Николай Азаров.

Киев не выполнил парижские договоренности по Донбассу, о которых говорил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил бывший украинский премьер Николай Азаров.

Как стало известно, Зеленский провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном во вопросам стабилизации Донбасса. Украинский лидер заверил, что Киев якобы выполнил парижские договоренности, которые были утверждены во время нормандского саммита в 2019 году.

"Но ведь ничего не выполнено, кроме так называемого временного перемирия. Но и тут суть очень тонкая. То, что называлось обстрелами, они интерпретируют теперь как выстрелы. А как же обещание Зеленского о мире?", — возмущенно спросил Азаров.

Украинский политик подчеркнул, что Зеленский по непонятным причинам отказывается от российского лекарства против коронавируса и просит помощи по всему миру.