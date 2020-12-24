Трамп призвал уделить особое внимание изучению итогов выборов в США

Действующий глава США Дональд Трамп назвал прошедшее голосование в Соединенных Штатах самым коррумпированным в истории страны.

Действующий глава США Дональд Трамп назвал прошедшее голосование в Соединенных Штатах самым коррумпированным в истории страны.

Как сообщают СМИ, Трамп призвал назначить для расследования президентских выборов специального прокурора. По мнению президента Америки, итоги прошедшего голосования в стране были сфальсифицированы. Свои мысли на этот счет американский лидер опубликовал в Twitter. Отмечается, что социальная сеть пометила публикацию Трампа как сомнительную.

"Я не согласен с любым человеком, который считает, что сильный, быстрый и справедливый специальный прокурор не нужен незамедлительно. Это были самые коррумпированные выборы в истории нашей страны, и они должны быть внимательно изучены", — заявил глава Белого дома.

Ранее стало известно, что Трамп помиловал экс-главу штаба Манафорта и бывшего советника Роджера Стоуна.