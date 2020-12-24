Москвичи могут поздравить близких с Новым годом через сайт Собянина

Предвкушение праздника и ожидание чуда в преддверии Нового года все больше охватывают россиян, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Предвкушение праздника и ожидание чуда в преддверии Нового года все больше охватывают россиян, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Текущий год принес непростые испытания, однако власти столицы смогли сделать многое для развития Москвы. Мэр пожелал горожанам крепкого здоровья и благополучия, и чтобы все плохое осталось в 2020 году. Собянин выразил надежду, что в жизни москвичей нашлось место для приятных событий.

Все горожане при желании могут поздравить с Наступающим новым годом своих друзей, родственников и знакомых с помощью онлайн-открытки. Подписать ее можно через социальные сети. Все поздравления будут опубликованы на официальном сайте мэра Москвы Собянина.

Россияне поделились, какие желания загадают на Новый год. Больше 50% опрошенных попросят у Деда Мороза здоровья, чуть меньше четверти граждан желают окончания пандемии. Каждый десятый россиянин надеется на финансовое благополучие, передает телеканал "360".