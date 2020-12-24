Санду готовится к вступлению в должность президента Молдавии

Бывший лидер Молдавии Игорь Додон передаст новой главе государства Майе Санду президентский штандарт.

Бывший лидер Молдавии Игорь Додон передаст новой главе государства Майе Санду президентский штандарт.

СМИ сообщают, что инаугурация избранного президента Майи Санду состоится в Кишиневе в четверг, 24 декабря. Во Дворце Республики пройдет совместное заседание депутатов парламента и членов Конституционного суда, где избранный президент принесет присягу на верность стране. После чего молдавский лидер встретится с экс-президентом Додоном, чтобы тот передал Майе Санду президентский штандарт.

За день до инаугурации Додон поблагодарил граждан за поддержку в непростое время. По мнению бывшего главы государства, президентский срок был непростым, когда с 2016 по 2019 год глава государства находился в оппозиции к Демократической партии, которой руководил олигарх Владимир Плахотнюк. Игорь Додон также напомнил, что с 2019 по 2020 год они вместе с Партией социалистов Республики Молдова взяли на себя всю ответственность за управление страной в непростой период.

"В чрезвычайно сложных условиях мы справились с несколькими беспрецедентными кризисами: сильнейшей засухой, пандемией COVID-19, экономическим кризисом", — сказал Додон.

Победителем президентских выборов Майя Санду была признана 15 ноября. Ее кандидатуру поддержали 57% избирателей.