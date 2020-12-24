Санду готовится к вступлению в должность президента Молдавии
Бывший лидер Молдавии Игорь Додон передаст новой главе государства Майе Санду президентский штандарт.
СМИ сообщают, что инаугурация избранного президента Майи Санду состоится в Кишиневе в четверг, 24 декабря. Во Дворце Республики пройдет совместное заседание депутатов парламента и членов Конституционного суда, где избранный президент принесет присягу на верность стране. После чего молдавский лидер встретится с экс-президентом Додоном, чтобы тот передал Майе Санду президентский штандарт.
За день до инаугурации Додон поблагодарил граждан за поддержку в непростое время. По мнению бывшего главы государства, президентский срок был непростым, когда с 2016 по 2019 год глава государства находился в оппозиции к Демократической партии, которой руководил олигарх Владимир Плахотнюк. Игорь Додон также напомнил, что с 2019 по 2020 год они вместе с Партией социалистов Республики Молдова взяли на себя всю ответственность за управление страной в непростой период.
"В чрезвычайно сложных условиях мы справились с несколькими беспрецедентными кризисами: сильнейшей засухой, пандемией COVID-19, экономическим кризисом", — сказал Додон.
Победителем президентских выборов Майя Санду была признана 15 ноября. Ее кандидатуру поддержали 57% избирателей.