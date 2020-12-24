Госдума РФ предложила временно остановить авиасообщение с другими странами

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил временно прекратить авиасообщение с другими странами на фоне выявления нового варианта коронавируса.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил временно прекратить авиасообщение с другими странами на фоне выявления нового варианта коронавируса.

Сухарев напомнил, что недавно Великобритания и ряд других стран обнаружили новый более заразный коронавирус. Инфекция оказалась не намного смертельней нынешней, однако заболевание переносится в очень тяжелой форме. Исходя из сложившейся эпидемиологической обстановки в мире в Госдуме предложили временно прекратить авиасообщение России с другими странами.

"В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории России прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией", — написал Сухарев в письме премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Решение Правительства РФ пока не известно. В ближайшее время Мишустин рассмотрит предложение и примет решение.